Prof. Dr. Şenyiğit vatandaşları Covite karşı uyardı

Dr. Abdurrahman Şenyiğit, korona virüse yakalanıp tedavi için verilen ilaçların yan etkisi olduğunu yanlış düşünen insanların ilaçları kullanmadığını belirterek, ilacı kullanmayanlarda hastalığın ağır seyreldiğini söyledi.

Dünyayı etkisi altına alıp dönem dönem artan dönem dönem kontrol altına alınmaya çalışılan korona virüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor. Şimdiye kadar birçok ülkede aşı çalışmaları ve denemeleri sürerken, henüz Covid ile ilgili kesin bir ilaç piyasaya sürülmedi. Koronaya karşı bu süreçte tedavide kullanılan favipiravir, hidroksiklorokin gibi ilaçlar hastalara tedavi için veriliyor. Evde tedavisi devam eden vatandaşlar, bu süreçte bu ilaçların yan etkisi olduğunu düşünüp veya yanlış bilgiler alarak ilaçları kullanmayı reddediyor. Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, ilaçların yan etkisi olduğunu düşünüp ilaç yerine bitkisel ilaç kullanan kişilerde hastalığın ağır seyrettiğini belirtip uyarılarda bulundu.

"Covid ilacını kullanmayan hastalarda hastalık ağır seyrediyor"

Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, testin yapıldığını, pozitif çıktığı zaman duruma göre tedavi verilip ve bu hasta takip edildiğini söyledi. Aynı zaman çevresi de inceleniyor, gerekli olan kişiler karantina altın alındığını belirten Prof. Dr. Şenyiğit, "Fakat son zamanlarda benim dikkatimi çeken çok önemli bir özellik var. Bunu net mesaj olarak vermek istiyorum. En az covid kadar tehlikeli olan bir durumla karşı karşıyayız. Bu da Covid ilaçların kullanılmamasıdır. Zaten siz doktora gittiğiniz zaman covid tanısı konduğu zaman duruma göre ilaç veriliyor. Bu ilacında farklı çeşitleri var. Hastalığın ağırlığına göre hidroksiklorokin veriliyor, favipiravir veriliyor, steroid veriliyor. Bazen immüplazma tedavisi veriliyor. Hastanede yatanlar için bir sorun yok. Ama evde tedavisi uygun görülen hastaların ilaç kullanmamalarını maalesef dehşet ve ibretle gözlemlemiş bulunmaktayım. Bunu sorduğum zamanda bu ilacın etkisinin olmadığını, yan etkisinin fazla olduğunu, sadece limon, zencefil, zerdeçal kullanarak bu hastalığı atlatabileceği ile ilgili yanlış bir görüş var. Sevgili vatandaşlar lütfen bunu yapmayalım. Doktorlar zaten hastalığın ağırlığına göre size ilaç veriyorlar. Bu ilacı kullanmanız gerekiyor. Bir gözlemimi söyleyeyim size. Covid ilacını kullanmayan hastalarda hastalık ağır seyrediyor. Lütfen, doktorunuz size covid ilacını verdiği zaman onu doktorun dediği şekilde düzenli olarak kullanın. Covid kadar tehlikeli olan durum, covid ilaçlarının kullanılmaması" dedi.