Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Pirinçlik ve Çölgüzeli mahallerinde vatandaşları ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Projelerimizle şehrimize canla başla hizmet ediyoruz" dedi.

Diyarbakır'da mahalle mahalle, sokak sokak gezerek talepleri yerinde dinleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Kayapınar ilçesinde Pirinçlik ve Çölgüzeli mahallerinde vatandaşları ziyaret etti. Başkan Atilla, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal ile birlikte Pirinçlik mahallesinde esnafa hayırlı işler diledi. Belediye otobüsünde vatandaşlarla selamlaşan Başkan Atilla, kıraathanelerde vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Halk odaklı belediyecilik yaptıklarını belirten Başkan Atilla, “Teröre bulaşmadıkça herkesin görüşüne saygı duyuyoruz ve belediyemizi hemşehrilerimizin görüşünü alarak yönetiyoruz. Hedefimiz, projelerle şehrimizi daha iyi bir konuma getirmektir. Memleketimize faydalı olmak için çok çalışıp daha çok hizmet yapıyoruz. Hemşehrilerimizin daha konforlu, daha huzurlu bir şehirde yaşaması için gayret ediyoruz" dedi.

Başkan Atilla daha sonra Çölgüzeli Mahallesi 500 Evler TOKİ'de davette bulunan vatandaşların evlerine misafiri oldu. Başkan Atilla, vatandaşların ilettiği sorunları belediyenin ilgili birimlerine talimat vererek çözülmesini sağladı.

Vatandaşlar ise, Belediye Başkanı Atilla'yı çok sık gördüklerini Atilla'ya çok kolay ulaşabildiklerini dile getirdi.