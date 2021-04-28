PRP, akupunktur ve fitoterapi tedavisiyle 16 yıllık çocuk özlemi son buldu

Diyarbakır'da 16 yıldır evlat sahibi olamayan kadın, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer tarafından uygulanan PRP, akupunktur ve fitoterapi tedavileri sonucu gebelik haberini aldı.

Şehir dışından tedavi için Diyarbakır'a gelen 13 yıllık evli olan A.B. (35), yumurta tembelliğinden dolayı çocuk sahibi olamadığı için birçok kliniğe ve tüp bebek merkezine başvurdu. Başvurdukları kliniklerde olumsuz sonuçla karşılaşan A.B., yakınlarının tavsiyesi üzerine son çare olarak Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Prof. Dr. Hakan Çoksüer, tarafından uygulanan PRP, akupunktur ve fitoterapinin ardından A.B., 16 yıl sonra gebelik haberini aldı.

3 farklı tedavi yöntemi uygulandı

Hastasının 16 yıllık evli olduğunu ve 5 kez tüp bebek başarısızlığı yaşadığını kaydeden Prof. Dr. Çoksüer, "Rahim duvarında incelme olduğu ve yumurta kalitesi zayıf olduğu yönünde bilgilendirilmiş. Hastayı biz de değerlendirdiğimizde yumurta kalitesinin zayıf olduğunu gördük. Biz, bu hastaya ilk önce PRP tedavisi, yumurtaları güçlendirme tedavisi yaptık. PRP, normalde estetik alanında ve ortopedi alanında kullanılan bir tedavi. Estetik alanında cildi gençleştirme tedavisi olarak kullanılıyor. Kliniğimizde rahim gençleştirmek için kullandığımız bir yöntem. Biz bu hastalara aynı zamanda akupunktur uygulaması yapıyoruz. Akupunkturda da hem stresi azaltıyoruz hem rahim duvarını güçlendiriyoruz hem yumurtaların hormonal dengelerini pozitife çeviriyoruz. Bağışıklık sistemini güçlendirerek destek oluyoruz. Aynı zamanda bu hastamıza fitoterapi tedavisi verdik. Bu uygulamalardan sonra 16 yıllık özlem, kliniğimizde son buldu. Tabi bu da bizim için müthiş bir mutluluk kaynağı. Gerçekten doğru tedavi, doğru yaklaşım tedavideki başarının ana anahtarıdır" diye konuştu.

Tedavi sonrası mutlulukları yüzlerinden okunan çift ise Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e teşekkür etti.