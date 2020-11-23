PRP tedavisiyle 4 yıllık çocuk hasreti gebelikle son buldu

Diyarbakır'da yaşayan 30 yaşındaki kadın, 4 yıllık çocuk hasretini sona erdirmek için birçok klinikte farklı tedavi yöntemine başvurdu. Hepsinden olumsuz sonuç alan kadın, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Burada yapılan tahliller ve PRP tedavisiyle gebe kalan kadının evindeki matem havası yerini bayram havasına bıraktı.

Diyarbakır'da yaşayan 4 yıllık evli Leyla D., bu süreçte doğal yoldan çocuk sahibi olmak istedi. Leyla D., doğal yoldan çocuk sahibi olamayınca farklı kliniklerde birçok tedavi gördü. Tedavilerin olumsuz sonuçlanması üzerine ümitlerini yitiren aile, arkadaş tavsiyesi ile Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer ile iletişime geçti. Prof. Dr. Çoksüer tarafından yapılan tetkiklerde hastada erken menopoz olduğu teşhis edildi. Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastasına kişiye özgü PRP, fitoterapi ve akupunktur tedavileri uyguladı. Tedavisinin ardından gebelik haberini alan Leyla D., eşiyle birlikte mutluluk gözyaşları döktü.

"Hastamıza PRP tedavisi uyguladık"

Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastasının daha önce erken menopoz şikayetiyle kliniklerine başvurduğunu söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, "Biz bu hastada fitoterapi ve aynı zamanda akupunktur tedavisi ile ilk defa PRP tedavisi uyguladık. PRP tedavisi hastadan aldığımız kanda trombositten zengin olan hücreleri ayrıştırdıktan sonra aldığımız o zengin hücreleri ultrason ile hastanın yumurtalıklarına enjekte ediyoruz. Tabi hastaya yaptığımız bu tedavi uygulaması tecrübe gerektiren bir uygulama. Biz bu tedaviyle birlikte hastamıza ayrıca akupunktur tedavisini de uyguladık. Bu tedavi yöntemi de hastanın yumurtalıklarının ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi anlamında çok iyi bir tedavi yöntemidir. Yaptığımız bu tedavilerin ardından hastamız kendiliğinden gebe kaldı. Hasta bunu gördükten sonra müthiş bir mutluluk oldu. Hastada daha önceki matem havası bayram havasına dönüştü. PRP tedavisi ile fitoterapi tedavisi uyguladık. Bu tedavi yöntemleri doğru hekimler tarafından yapılması gereken bir tedavi yöntemidir. Doğru teşhis, doğru tedavi, doğru, hekim, doğru klinik gerçekten de başarının ana anahtarıdır. O yüzden çocuk sahibi olmak isteyenler hiç kimse umudunu yitirmesin" dedi.

30 yaşındaki Leyla D. çocuk sahibi olacağından dolayı mutluluk yaşadığını söyledi. Leyla D., "Birçok kliniğe başvurdum fakat bana herhangi bir umut bile vermediler. Prof. Dr. Hakan Çoksüer hocamızın kliniğine geldim ve şuanda gebe olduğumu öğrendim. Çok mutluyum" diye konuştu.