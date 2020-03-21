Psikolojik danışman Muhammed Soner'den uyarı

Psikolojik danışman Muhammed Soner, Korona virüs hakkında psikolojik önlemlerin önemli olduğunu söyledi. Soner, Korona virüse karşı alınması gereken önlemler hakkında açıklamalarda bulunurken, kaygı, korku ve hatta öfke gibi birçok faktör ile duygu durumunun koronavirüsten dolayı olumsuz etkilediğini dile getirdi. Soner, “Aslında bu kaygı ve korkularımız bizi koruyucu olduğu ölçüde gerekli ve sağlıklı bir durumdur. Ancak kaygı düzeyimizin olması gerekenden daha az veya fazla olması, Korona virüsten korunmamıza değil aksine yayılmasında aracı olmamıza neden olabilir” dedi.

“Yetkilileri dikkate alın”

Sağlıkta kaygının önemli olduğunu ifade eden Soner, “Gerek Sağlık Bakanlığı gerekse farklı yetkili kurum ve kuruluşlar Korona virüse karşı nasıl tedbir alınması gerektiği konusunda açıkça beyanlarda bulunuyor. Bunları tekrarlamayacağım. Ancak sosyal temas ve kişisel temizlik konusunda ki uyarılar hem kendimizi hem de toplumumuzu korumak için üzerimizde bir sorumluluktur. Kendi sağlığımız kadar sevdiklerimizin, çevremizin hatta toplumumuzun sağlığı da bizim sosyal temas ve temizlik konusunda ki sorumlu davranışlarımızla bağlantılıdır. Sosyal medya hesaplarından kontrolsüz bir şekilde artan ürün pazarlamacılarının başı çektiği fırsatçı ve istismarcılardan, reel bazı istismarcı satıcılara kadar ve hatta siyasi çıkar veya popülerlik uğruna toplum sağlığını malzeme yapanlara kadar herkes maalesef konuşuyor. Bu durum bazı kişilerde olması gereken kaygı düzeyinin görülmemesine ve bazılarında ise gereksiz bir panik havasına yol açarak, aslında korona virüsünün yayılmasına da destek olabilecek boyutlara ulaşıyor. Sadece maddi kayıplara neden olmayan bu tür istismarlara uğramamak için yetkililerin beyanlarının esas alınması gerekiyor. Yetkililerden daha iyi biçimde konuyu aydınlatan kişilerin olduğunu düşünebilirsiniz. İkna etme ve hitap kabiliyeti bilgi seviyesinin üzerinde olan birçok kimse de bu konuda sizlere daha etkileyici gelebilir. Ve hatta gerçekten daha yararlı bilgiler veren kişiler de olabilir. Ancak özellikle sağlık bakanlığı ve koordineli çalışan diğer yetkili mercileri dikkate almanız daha yararlı olur. Öyle ki yetkili bu merciler yaptıkları açıklamada sadece korona virüsün yayılmasını önleme değil, olası sosyolojik ve psikolojik olumsuz tepkiler gibi birçok faktörü de göz önüne alarak bütüncül bir yaklaşımla süreci yönetiyorlar. Karmaşık ve kirli bilgilerden kurtulmamız için sağlıklı bir veri kaynağı oluyorlar” diye konuştu.

“Ruh sağlığı konusunda uzman kişilerden destek alın”

Çeşitli kaygılarla, denize düşenin yılana sarılması gibi her bilgiye itimat ederek her denilenin yapılması veya yapılmaya çalışılması, ekonomik, sağlık ve ruh sağlığı açısından tehlikeye sürükleyebildiğine dikkat çeken Soner, “Bu bağlamda sadece alanında uzman kişilerin uzmanlık alanlarına yönelik beyanlarını referans almak gerekiyor. Baktığımızda korona virüs semptomlarından şüphelenildiği durumunda, sağlık kuruluşlarından doğru yöntemlerle destek almayı ihmal etmemek ve çeşitli kaygı bozuklukları bulunan bireylerde oluşacak muhtemel problemlerde ise ruh sağlığı konusunda uzman kişilerden destek almayı ihmal etmemek gerekiyor. Bu durum sürecin sağlıklı yönetilmesi için bugün diğer günlerden daha hayati bir öneme sahiptir” şeklinde konuştu.