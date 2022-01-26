Radikal Bursluluk sınavına rekor katılım

Özel Radikal Eğitim Kurumları tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılı için düzenlenen ‘Bursluluk Sınavı' rekor katılım ile gerçekleşti. İki gün süren sınava toplam 4 bin 380 öğrenci katıldı.

Özel Radikal Eğitim Kurumları tarafından, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen, ücretsiz Bursluluk Sınavına yoğun katılım sağlandı. 22-23 Cumartesi ve Pazar günleri yapılan sınavlarda veliler de öğrencilerini yalnız bırakmadı. Sınava katılan her öğrenciye müzik sistemi hediye edilirken, ilk 5'e girenlere yüzde 100, ilk 6-10 arası başarı sağlayanlara yüzde 75, ilk 11-25 arası başarı sağlayanlara ise yüzde 50 burs imkanı kazandı. Yoğun ilgiden dolay teşekkür eden Özel Radikal Eğitim Kurumları yetkilisi Sibel Doğruerkılıç, eğitimde ilklerin öncüsü olmaya devam edeceklerini söyledi. Doğruerkılıç, "Radikal Eğitim Kurumları olarak yaptığımız bursluluk sınavına yoğun katılım olması bizleri sevindirdi. Bütün öğretmenlerimizle öğrenci ve velilerimizi karşıladık. Öğrencilerimiz sınavdayken velilerimize de konferans salonunda çeşitli ikramlarda bulunduk. Radikal Eğitim Kurumları olarak Diyarbakır'a ilkleri yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.