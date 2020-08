Radikal Okulları tam kadro ile yeni eğitim öğretim yılına hazır

Türkiye'de yaşanan pandemi süreciyle birlikte birçok iş koluna ara verildiği gibi, eğitime de ara verildi. Yeni eğitim öğretim süresinin açılmasının uzamasıyla birlikte Diyarbakır Radikal Okulları Genel Müdürü Lokman Yetiz, “Yüz yüze eğitim başladığında tam kadro olarak hazırız. Okulumuz her türlü özveriye maddi, manevi olarak katlanmaya hazır” dedi.

Türkiye'de yeni eğitim öğretim yılı korona virüs salgını nedeniyle Bilim Kurulunun tavsiye kararı neticesinde yüz yüze eğitim bir ay ertelenme kararı alındığı açıklanmıştı. Bilim Kurulunun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 2020-2021 eğitim-öğretim yılına başlanacağı açıklaması yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz. Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek” açıklamasını yapmıştı. MEB tarafından alınan karar sonrası Diyarbakır Radikal Okulları, yeni eğitim öğretim dönemi için maddi ve manevi olarak her türlü fedakarlığa katlanmak için hazır olduklarını açıkladı.

“Sosyal mesafeyi de koruyarak 5'er kişilik sınıflar oluşturduk”

Diyarbakır Radikal Okulları Genel Müdürü Lokman Yetiz, Türkiye'de eğitim açısından bir takım sıkıntıların var olduğunu ve bunu kabul etmek gerektiğini söyledi. En önemli tespitlerimden bir tanesinin, Türkiye'de eğitimin büyük bir ciddiyetle yapılmadığını, ama sınavların büyük bir ciddiyetle yapıldığını belirten Yetiz, “Dolayısıyla o sınavlardaki ciddiyetin eğitime de yansıması lazım. Radikal eğitim kurumları olarak yüz yüze eğitim başladığı an, online eğitimde aksaklıkları ve eksiklikleri telafi için telafi eğitimlerine başlayacağız. Sosyal mesafeyi de koruyarak 5'er kişilik sınıflar oluşturarak, sabah, öğlen ve akşam olmak üzere çocuklara bilhassa alan dersleri verip telafi eğitimi vereceğiz. Bilim Kurulu ve milli eğitim bakanımız yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı açıklamasını yapmadan öncede biz Radikal Okulları süreci takip etmek zorundayız ve tedbirlerimizi alarak hazır durumdayız. Dolayısıyla yüz yüze eğitime de hazırdık, online eğitime de. Şuanda her ne kadar belli bir tarihe kadar online eğitim kararı alınmışsa da Radikal okulları her türlü özveriyle biz hazırız” dedi.

Çocukların taşıyıcı olduğunu ve bir birlerine bulaştırma durumu olduğunu ifade eden Yetiz, “Buradan alabileceği hastalığı eve götürüp annesine, babasına ve yaşlı anneannesine, babaannesine bulaştırma durumu var. okullar bu konuda sokaklardan güvenlidir. Ama bu konuda üst düzeyde tedbirlerde alınması lazım. Ateş ölçümlerinin yapılması lazım, maskenin zorunlu olması lazım. Her ortama dezenfektan ve kolonyalı maddelerin konulması lazım. Sıraların ve masaların sürekli dezenfektan maddeyle silinmesi lazım. Çocukların oyun esnasında bile sosyal mesafelerini koruyarak bu riski en aza indirmek lazım. Radikal okulları olarak hepsini yaptık ve olması gerekende budur. Burada öğretmenlerimiz bu süreçte özveride bulunacaklardır. Ve ben bu özveriyi öğretmenlerimizde görüyorum. Sınıflarımızın mevcudu 20 idi, 10'a indirdik. Ama son açıklamayla birlikte 5'er gruplara bile indirdik. Yüz yüze eğitim başladığında. Radikal okulları olarak her türlü özveriye maddi, manevi olarak katlanmaya hazır” şeklinde konuştu.