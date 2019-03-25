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Rafadan Tayfa Bismil'de sahnelendi

Rafadan Tayfa müzikali, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde çocuklarla buluştu.

Rafadan Tayfa müzikali, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çocuklarla buluştu.


Bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe ilçedeki çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çocuklara, gençlere ve vatandaşlara yönelik bu tür etkinlikleri sürekli hale getireceklerini ifade eden Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, Rafadan Tayfa'nın içinde kötü karakterin bulunmadığı, müzikalde milli ve manevi değerlere sahip çıkıldığını söyledi. Kaymakam Yüksel, "Bismil Belediyesi olarak kültürel, sanatsal faaliyetlerle de vatandaşımıza dokunmayı sürdürüyoruz. Yaklaşık bin çocuk bu etkinliği izledi. Bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.


Etkinliği izleyen çocuklar, desteklerinden dolayı Kaymakam Yüksel'e teşekkür etti.

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