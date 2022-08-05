Rahim yıkama işlemi gebelik şansını artırıyor

Diyarbakır'da özel bir hastanede görev yapan Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, rahim yıkama işleminin gebelik şansını artırdığını açıkladı.

Prof. Dr. Hakan Çoksüer, halk arasında rahim yıkama olarak bilinen 'histeroskopi' işleminin, bebek sahibi olma ya da jinekolojik problemlerin tedavisi için uygulanan bir yöntem olduğunu söyledi. Dr. Çoksüer, “Herhangi bir kanama şikayetinde, adet düzensizliğinde, ağrı durumlarında, rahim içinde görülebilecek miyom, polip gibi patolojilerde, doğuştan anomalilerde, tekrarlayan gebelik kayıplarında, ipi kaybolmuş spirallerin çıkartılmasında, rahimde yapışıklık ve rahimde perde bulunması durumlarında hem tanısal hem de tedavi amacıyla kullanılır. Çocuk sahibi olmak için üremeye yardımcı tedavi yöntemlerine başvuran çiftlerde 1/3 kadına ait neden, 1/3 erkeğe bağlı neden, 1/3 oranda ise her ikisine bağlı problem ortaya konulmaktadır. Kadın kısırlığına sebep olan faktörler ele alındığında ise rahim kaynaklı birtakım sorunlara rastlanılmaktadır. Bu grup hastalarda miyom, polip ve doğuştan rahimde şekilsel bozukluklar mevcut olabilir” dedi.

Histeroskopi işleminin vajinal yoldan rahim ağzı kanalından özel aletlerle, rahime girilerek yapıldığını aktaran Dr. Çoksüer, “Çocuk sahibi olamayan hastalarda polipi, miyomu, aşırı kanaması, rahim içi yapışıklığı, rahim içinde perde olanlar; spiralleri rahim içinde kaybolanlar ve rahminde doğuştan anomali bulunanlar bu işlem için uygun hastalardır. Rahim içi ve rahim duvarındaki hastalıklar histeroskopi yöntemiyle güvenli bir şekilde teşhis edilebildiği gibi aynı yöntemle tedavisi de yapılabilir. Tüp bebek tedavisi sonucunda başarılı bir gebelik elde edebilmek için rahmin embriyoyu kabul edebilmesi önemlidir. Rahim ağzında darlık, perde, rahim içerisindeki polip, miyom ve yapışıklık gibi problemler embriyonun tutunmasına engel olabilir. Bununla birlikte menopoz sonrası dönemde kanaması olanlarla, fokal lezyon düşünülen hastalara da histeroskopi yapılabilmektedir” şeklinde konuştu.

“Rahim yıkama düşük riskini azaltır”

Polip, miyom gibi lezyonların alınması veya düşüğe neden olabilecek rahim perdesinin kesilmesi ile normal gebelik şansında artış görülebileceğini değerlendiren Dr. Çoksüer, “Histeroskopi, riski oldukça düşük bir işlemdir. En büyük avantajı doğal vajinal yoldan yapıldığı için herhangi bir kesi olmadan rahim içinin değerlendirilebilmesidir. Aynı gün taburcu olan hastalar, günlük yaşantılarına çok kısa sürede dönebilmektedir. Histeroskopi çok ağrılı değil, oldukça hasta dostu bir işlemdir. Tanısal histeroskopi sonrası beklenmesi gereken ek süre yoktur, hemen gebe kalınabilir. Operatif histeroskopi sonrası yapılan işleme bağlı olarak değişmekle beraber gebe kalınabilir. Rahim içi kitle, rahim boşluğunun sınırlarını bozuyor ise embriyonun rahime tutunması aşamasında olumsuz etki yapabilmektedir. Embriyonun yerleşmesine ve büyümesine ters etkide bulunup düşüğe sebebiyet verebilirler” ifadelerini kullandı.