Rahim yıkama yöntemi 11 yıllık hasreti sona erdirdi

Diyarbakır'da yaşayan 35 yaşındaki Dilek Doğru, çocuk sahibi olmak için birçok merkez gezdi. 11 yıldır çocuk özlemi çeken Doğru, arkadaş tavsiyesiyle başvurduğu Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer'in rahim yıkama yöntemi tedavisi sonrası kendiliğinden gebe kaldı.

Diyarbakır'da yaşayan Dilek Doğru, normal yollarla çocuk sahibi olamadı. Dünyası kararan Doğru, çocuk sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisi görmeye karar verdi. Birçok şehir ve tüp bebek merkezlerinde tedavi görmesine rağmen çocuk sahibi olamayan Doğru, arkadaş tavsiyesiyle başvurduğu Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer'in rahim yıkama yöntemiyle dünyası tekrar aydınlandı. Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer'in kliniğine gelen Doğru, yapılan detaylı muayenesinde rahminde yapışıklık olduğunu tespit edildi. Uygulanan rahim temizlemenin ardından tüp bebek tedavisi almadan kendiliğinden gebe kalan Doğru, mutlu haberi aldı. 11 yıllık uğraşın ardından 9 aylık hamile olan Doğru, Işık bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

“Tedavi sonrası hasta doğal yollarla gebe kaldı"

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, gebe kalamayan hastaların tek çareyi tüp bebekte aradığını belirterek detaylı bir inceleme yapılmadan tüp bebek yapmamaları konusunda uyardı. Doç. Dr. Hakan Çoksüer, “Dilek Doğru 11 yıllık çocuk özlemiyle bize geldi. Hastanın tedavileri yapılmış ama başarısız olmuş. Kliniğimize çocuk sahibi olamıyor diye geldi, bizde hastayı detaylı değerlendirdiğimizde gerçek anlamda umutsuz olarak duruyordu. Birçok ilde birçok hekimde farklı tedavi uygulamaları yapılmış, fakat buna rağmen gebelik elde edememiş. Hastayı değerlendirirken ultrasonda düzensizlik olduğunu gördük ve bu düzensizlikten dolayı özellikle histeroskopi işlemiyle yani rahmin içerisini kamera ile yıkamak ve temizlemek istedik. Hasta daha önce geçirdiği enfeksiyona bağlı olarak rahmin içerisinde ciddi anlamda yapışıklıklar olduğunu gördük. Tabi buda çocuk sahibi olmak için engel, rahmin içerisini tamamen temizleyerek yapışıklıkları aldık. Uygulamaları yaptıktan 2 ay sonra hasta kendiliğinden gebelik elde etti. Buda bizim için müthiş gurur kaynağı oldu. Hasta şok oldu kendiliğinden gebelik elde etmesine inanamadı. Eğer çocuk sahibi olamıyorsak tek çareyi tüp bebekte aramamak lazım, mutlak değerde detaylı değerlendirme olması gerek. Ultrasonu çok iyi bir şekilde deneyimli hekimlerin yapması lazım. Keseyi gördükten sonra hasta ve yakınları mutluluk gözyaşlarına boğuldu. Şuanda gebeliğinin 9. ayına girdi, inşallah en kısa sürede bebeğini kucağına alacak” dedi.

11 yıl boyunca tedavi olduğunu kaydeden Doğru ise tüp bebek tedavisi görmeden kısa sürede gebe kaldığını dile getirdi. Doğru, “11 yıl çocuğum olmadı, birçok doktor dolaştım. Hakan hocayı önerdiler, geldim rahim yıkamayla ameliyat yaptı. Allah razı olsun onun sayesinde hamile kaldım, çok memnun kaldım çok teşekkür ediyorum Hakan hocaya” diye konuştu.