Diyarbakır'da 26 yaşındaki bir kadının rahminden 15 santimlik miyom çıktı.

Diyarbakır'da yaşayan 26 yaşındaki Canan Ö., infertilite hastalığından dolayı çocuk sahibi olamıyordu. Gittiği birçok hastane ve klinikte yapılan kontroller sonucu rahminde miyom olduğu tespit edilen Canan Ö., rahmin alınması ve çocuk sahibi olamama korkusuyla ameliyat olmaktan vazgeçti. Rahminin alınmaması için tedavi merkezlerine başvuran hasta, arkadaşının tavsiyesiyle Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Prof. Dr. Çoksüer tarafından yapılan başarılı operasyonla rahim alınmadan yapılan ameliyatla Canan Ö. hiç bir tüp bebek ve aşılama yapılmadan çocuk sahibi olmayı bekliyor.

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Çoksüer, hastanın infertilite hastalığı nedeniyle hem karında aşırı derece şişkinlik hem de karında ciddi şekilde göbek çıkıntısı olduğunu, bunun için farklı merkezlerine başvurduğunu söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, “Tabi hastada dev bir miyom olduğu söylenmiş. Her yerde ameliyat önerilmiş. Bu hasta çocuk sahibi olamadığı için gittiği kliniklerde rahminin alınması gerektiği yönünde bilgi verilmiş. Çünkü 15 santimlik dev miyom rahmin her tarafını sarmış durumda. Ama hasta ameliyattan korktuğu için, rahmin alınması ve çocuk sahibi olamama korkusundan dolayı ameliyat olmamaya karar vermiş ama gün geçtikçe miyom daha da büyüdüğünü görmüş. Son olarak bir arkadaş tavsiyesi üzerine kliniğimize geldi. Bizde hastayı incelediğimizde miyomun rahmin tamamını dolduracak şekilde ve göbek üstünü dahi sarmış olduğunu gördük. Biz öncelikle psikolojik olarak onun rahatlamasını sağladık. Çünkü hastada ameliyattan dolayı çocuk sahibi olamama korkusu mevcuttu. Biz ameliyatını yaptık. Ameliyatını yaparken bizim için en önemlisi rahim duvarının zarar görmemesi ve kanamanın az olmasıydı" dedi.

“Miyom belli bir boyutun üzerin olunca çocuk sahibi olmaya engel”

Bu hastalarda kanama riskinin çok yüksek olduğu için rahmin alınma riskinin de olabildiğini kaydeden Prof. Dr. Çoksüer, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz ameliyatı yaptık amacımızı da koruduk. Hem rahmin zarar görmesinin önüne geçtik hem de az kanamayla tamamladık. Rahmin içerisinde çok ciddi şekilde yapışkanlıkların olduğunu gördük. Karın duvarının ve anatomisinin bozulduğunu gördük. Hastamız ameliyattan bir gün sonra ayağa kalkarak evine gitti. Şuanda hasta sanki kilo vermiş gibi hissiyle rahatladı. Hasta aynı zamanda kilolu olduğunu düşünüyordu ama değildi. Tamamen miyomdan kaynaklıydı. Miyom belli bir boyutun üzerinde olursa çocuk sahibi olmak isteyen kişilerde bunu engelleyen bir şeydir. Bu hastamızda artık sağlıklı bir şekilde çocuk sahibi olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu dev miyom rahim duvarına çok ciddi baskı yaptığı için hasta gebe kalamıyordu. Ama sağlıklı bir şekilde, tüp bebek yapmadan, aşılama yapmadan çocuk sahibi olabileceğini umuyoruz. Çocuk sahibi olmak isteyen insanlara çağrımız şu. Altta yatan sebep tam olarak öğrenilmeden hiçbir tedavi sonuç vermez. Bu yüzden doğru klinik, doğru doktor, doğru teşhis ve doğru tedavi diyoruz. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkese o mutluluğu nasip etsin inşallah."