Ramazan İzol, Devletin Derin Aklı kitabı ile 16'ncı İpekyolu Azerbaycan başarı ödülüne layık görüldü

Avrupa'nın ve Asya'nın başarılı isimleri Uluslararası 16. İpekyolu Azerbaycan başarı ödül töreninde buluştu. Törende, Türkiye'den Devletin Derin Aklı kitabı ile Ramazan İzol ödüle layık görüldü.

Azerbaycan'da bir otelde düzenlenen ödül törenine Türkiye'den ve Türk dünyasından birçok siyasetçi, diplomatik misyon temsilcisi, iş adamı ve medya mensubu katıldı. Devletin Derin Aklı kitabı ile 16'ncı İpekyolu Azerbaycan başarı ödüllüne layık görülen Ramazan İzol, Türk dünyasının gençlere çok ihtiyacı olduğunu söyledi. İzol, "Türk dünyasına gönül veren gençlere ihtiyacı var. Artık büyüklerimizi fazla yormamak lazım. Biraz da gençlerin kolları sıvayıp Türk dünyasına hizmet etmesi gerekiyor. Bizler öyle düşünüyoruz. Bu hizmete aday olan, gönül veren tüm kardeşlerimizi yanımızda bekliyoruz. Bu jenerasyon artık yavaş yavaş yoruluyorlar ve artık emekliye ayrılmak istiyorlar. Bazıları emekliye ihtiyaçları yok ama bizler onları onura edip başköşeye koymak istiyoruz. Biz gençler olarak Türk dünyasına sahip çıkmamız gerekiyor. Biz orta Asya'dan Horasan'a oradan Anadolu'ya gelen bir aileyiz. Her zaman devletimize, milletimize hizmet etmeye adayız, hazırız” dedi.