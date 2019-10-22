Refüj ve kavşaklara 1 milyon kışlık mevsimlik çiçek dikilecek

Kentin park, refüj ve kavşaklarında peyzaj çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, havaların soğumasıyla birlikte kışlık mevsimlik çiçek dikimine başladı. Toplam 1 milyon adet sarı, beyaz, kırmızı ve mor renklerde menekşenin dikileceği çalışmaların startı Bağlar ilçesi Kamışlo Bulvarı'nda verildi. Ekipler, havaalanı yolu olarak bilinen Kamışlo Bulvarı'nın refüj ve kavşaklarını farklı renklerde menekşe çiçeğiyle süsledi.

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, çiçek dikiminden önce belirlenen refüj ve kavşaklarda altyapı ile gerekli alanlara toprak takviyesi yapıyor. Bu çalışmaların ardından ekipler, refüj ve kavşaklara kışlık mevsimlik çiçek dikmeye başlıyor. İlk etapta Kamışlo Bulvarı'nı farklı renklerde çiçeklerle süsleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların benzerini Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinin caddelerinde ve parklarında da sürdürecek. Kışlık mevsimlik çiçek dikimi dışında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, önceden belirlenen park, kavşak, kaldırım ve refüjlere farklı türlerde çalı ile ağaç dikimi çalışmalarını da sürdürüyor. Ağaç ve çalı dikimi dışında çimlendirme çalışmaları da devam edeceği belirtildi.