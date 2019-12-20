Rektör Gül'den Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a ziyaret

Dr. Talip Gül, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'u ziyaret etti.

IPCEDU Düzenleme Kurulu adına Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Giray Topal, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Osman Alakuş, Pegem Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Düz, Başkan Yardımcıları Servet Sarıkaya, Sunay Karadağ ve Kerem Köker ile birlikte Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'u ziyaret etti. DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'u 15-18 Nisan 2020'de Diyarbakır'da yapılacak olan uluslararası Pegem eğitim kongresine davet etti.