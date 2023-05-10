Rektör Karakoç, kampüs inşaat alanında incelemelerde bulundu

Dr. Mehmet Karakoç, kampüste yapımı devam eden yemekhanenin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Yemekhane binası inşaatını yerinde inceleyen Rektör Karakoç, yönetim olarak özellikle yapımı devam eden inşaat çalışmalarının tamamlanması, çevre düzenlemeleri, yeşil alanların korunması ve sosyal donatıların arttırılması konularının üzerinde hassasiyetle durduklarını, kampüsün en kısa sürede daha yaşanabilir bir mekan haline geleceğini ifade etti. Rektör Karakoç, inşaat alanında çalışan işçilere tatlı ikram etti.