Remzi Kızgın Lice Kayaspor'u yeniden açtı

Eski Futbolculardan Remzi Kızgın, bir dönem formasını da giydiği Lice Kayaspor'u tekrar faaliyete soktu. Kızgın'ın hedefi, bölgede bulunan yetenekleri Türk futboluna sunmak.

Diyarbakır'da 1976 yılında kurulan ve 1993 yılında kapanan Lice Kayaspor, yeniden açıldı. Eski futbolcuları Remzi Kızgın tarafından açılan kulüp, bölgedeki genç yetenekleri keşfederek hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak.

Lice Kayaspor'un tekrar açılması ile ilgili bilgi veren antrenör Remzi Kızgın, 1976 yılında kurulan ve 1993 yılında kapatılan Lice Kayaspor'u tekrar açtıklarını söyledi. Kızgın, “Bir dönem futbolculuğunu da yaptığım kulübün tekrar açılması bizleri oldukça sevindirdi. Futbolcuların antrenman yapması için gerekli olan futbol sahasının yapımı için çalışmalara başladık. Benim tek amacım Lice Kayaspor için kalıcı bir tesis inşa etmek. Biz burada antrenörlük yaparak Diyarbakırlı gençleri spora yönlendireceğiz, onları kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracağız, Türk futboluna yeni gençler kazandıracağız. Diyarbakır'da ilk kez kaleci akademisini, 2003 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden eski kalecimiz Recep Kızılaslan adına açacağız. Bu akademiye de yine Recep Kızılaslan'ın kardeşi Şehmus Kızılaslan koordine edecek” dedi.