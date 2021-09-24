Rimena Giyim Avrupa'ya açıldı

Rimena Giyim yüzde 100 Türk üretimi ile Avrupa'da yoğun ilgi gördü.

Günümüzün önde gelen markalarından olan Rimena Giyim yüzde 100 Türk üretimi ile Avrupa'da yoğun ilgi gördü. Marka bu etkiyle beraber yabancı modeller ve şarkıcıları da giydirmeye devam ederken, Türkiye'den dünyaya bir moda kapısı açan marka başarıyla ilerlerken aynı zamanda sevenleri de heyecanla yeni koleksiyonlarını bekliyor. Özgün çizimleriyle beraber geliştirilen tasarımlar markanın kendine has dünyasını yansıtırken giyenleri de görenleri de sıra dışı bir yolculuğa çıkartan Rimena Giyim, tasarımlarda birçok kültürden izlere yer vermeye devam ediyor. Türkiye'de çekilen milyonluk emek taşıyan projelerde öne çıkan Rimena Giyim tasarımları herkesin ilgisini çekmekle beraber izleyenlerin moda çizgisine de yön verdiğini kaydeden tasarımcı Abdulselam Damış, Doğu ve Batı kültürlerini bir araya getirerek yerli tasarım fikriyle ülkeye hizmet etmesi çok takdir edildiğini söyledi. Dalmış, “Ülkemiz kültürlerinden çağrışımları Avrupa'ya taşıması şimdiden çok ilgi topluyor. Daha önce Bosna Hersek'ten ‘Kültürel Tasarım, Barcelona'da Yılın Tasarımcısı ve İngiltere'den En İyi Girişimci' ödüllerine layık görüldük. Rimena Markasının Avrupa'da daha çok başarılara imza atması bekleniyor” dedi.