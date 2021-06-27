Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış, pantolon seçimi sırlarını verdi

Kadınlar için güzel giyinmenin ne kadar önemli olduğunu belirten Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, kombin yapmak isteyenlere pantolon seçimi konusunda değerli tavsiyeler verdi. Pantolon seçimi sırasında vücut tipinin göz önüne alınması için uyarılarda bulunan Dalmış, hem boy hem de kilonun büyük önem taşıdığını kaydetti. Dalmış, “Beden konusunda sıkıntı yaşamak istemiyorsanız ilk olarak vücut tipinizi bilmelisiniz. Elma, armut ve kum saati gibi vücut tipleri bulunur. Siz de vücut tipinizi bildiğiniz takdirde doğru pantolonu bulabilmenin mutluluğunu yaşarsınız. Rimena Giyim, aklınıza gelebilecek her türlü pantolon modelini sizlere sunuyor. Ancak, pantolonu hangi ortamda giyeceğiniz de çok önemli. İş hayatında giymek için kumaş pantolon tercih etmelisiniz, günlük hayatınızda ise çok daha rahat pantolon modellerinden yana seçim yapabilirsiniz. Bacak boyu kısa bir kadınsanız size İspanyol paça pantolonların çok yakışacağını söyleyebiliriz. Yetmişli yılların modası olan İspanyol paça pantolonların günümüzde de dikkat çekici bir seçenek olduğunu belirtmek mümkün. Rimena Giyim bünyesinde de bulabileceğiniz skinny jeanler sayesinde harika kombinler yapabilirsiniz. Bu tür pantolonların en önemli özelliği her vücut tipine uygun olmasıdır. Bilhassa zayıf veya kıvrımlı bir vücut yapınız varsa tercihiniz skinny jeanler olmalı. Mom jeans olarak bilinen pantolonlar da farklı bir tercih olabilir. Ancak, bu tarz pantolonlar, basen ve bel sorunu olan kadınlar için uygun değildir” dedi.