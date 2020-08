Rimena Giyim uygun fiyatlarıyla şaşırtıyor

Hem Türkiye'deki hem de dünyadaki başarıları ile tanınan Abdulselam Dalmış, tasarımlarına yer verdiği Rimena Giyim ucuz fiyatlarla vatandaşları şaşırtmaya devam ediyor. İnsanın kendine yakışanı giymesi olarak bilinen modanın, birçok kişi tarafından pahalı ve marka giyinmek olarak bilindiğini kaydeden tasarımcı Abdulselam Dalmış, ancak, güzel giyinmek için doğru kombinler yapmak, uyumlu parçalar seçmek, uygun fiyatlı ürünleri birbiriyle buluşturmak ve kaliteli şekilde üretilmiş giyim parçalarını tercih etmek gerektiğini söyledi. Dalmış, "Bu noktada, güzel ve doğru giyinmek isteyenlerin tercih edebileceği markaların başında Rimena Giyim geliyor. Rimena Giyim, bünyesinde bulunan birbirinden şık ve kaliteli elbise modellerinin yanı sıra uygun fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. Hatta, ürünlerinin uygun fiyatlı olması sayesinde popülerliğini Türkiye dışında da devam ettirdiğini söylemek gerekir. İnsanların aklında bu kadar kaliteli ürünlerin neden bu kadar uygun fiyatlı olduğuna dair bazı sorular var. Aslında cevabı çok basit, Rimena Giyim olarak biz kumaş dahil olmak üzere her şeyi kendimiz üreten bir firmayız. Bir başka deyişle, aynı zamanda üretici firma olduğumuzu söylemeliyiz. Bunun yanı sıra, toptan fiyatına kaliteyi perakende sattığımızı söylemeden geçmemek gerek” dedi.

"Üretici firma olduğu için uygun"

Tasarımcı Abdulselam Dalmış Rimena Giyim'in üretici firma olduğunu ve her şeyi kendilerinin üretmesinden kaynaklı olarak fiyatlarının bu kadar uygun olduğunu aktardı. Dalmış, "Günümüzde hem kalite hem de uygun fiyatı bir arada taşıyan markalardan alışveriş yapmak isteyenlerin tercihi bu sebeplerden dolayı Rimena Giyim oluyor. Günlük kıyafetler, her yaştan kadın tarafından tercih ediliyor. Gala, nişan, düğün, söz, kına, tatil, eğlence ve daha birçok özel günde olmak üzere kadınların üzerinde Rimena Giyim kıyafetlerine rastlayabilirsiniz. Kadınlar her zaman çok kaliteli kıyafetleri uyguna satın almak ister. Piyasadaki firmaların kıyafetleri pahalı olması ve gerçek görseller kullanmadıklarından şikayetçi oluyorlar. Bu noktada, Rimena Giyim'de yılın 12 ayı yeni sezon ürünler dahil her zaman indirimli kıyafetler bulabilirsiniz. Müşteri memnuniyetini sağlamak adına ürünlerimizi genellikle indirimli ve kampanyalar halinde satıyoruz. Bizi tercih eden müşteriler koşulsuz iade ve değişim hakkı mevcut. Müşteriye gönderilen tüm elbiseler şeffaf için görünen kargo kullanıyoruz. Bizden ürün alan müşterilerimiz memnun kaldıkları için sürekli bizden ürün almaya devam ediyorlar. Sonuç olarak, Rimena Giyim'de fiyatların düşük olmasına asla şaşırmayın. Rimena Giyim olarak uygun fiyatların kaliteyi düşürdüğünü de kesinlikle düşünmeyin" diye konuştu.