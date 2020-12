Rimena Yurtdışı Eğitim ülke dışındaki eğitimi değerlendirdi

Yurt dışında üniversite okumak ve uluslararası geçerliliği bulunan bir diplomaya sahip olmak adına Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Dalmış, bu noktada, ilk tercihin, AB'nin tam üyesi olan ülkeler veya Türkiye'ye yakın ülkelerin tercih edildiğini söyledi. Dalmış, “Türk öğrencilerin çoğunluk tercih ettiği ekonomik üniversitelerin bulunduğu ülkeler, Bulgaristan, Sırbistan, Makedonya, Kosova, Ukrayna. Buradaki üniversitelerde okuduğunuz takdirde hem sosyal açıdan hem de üniversite sonrası iş imkanları açısından birçok avantaja sahip olacaksınız. Her şeyden önce, belli bölümlerde sınavsız üniversite giriş sistemi sayesinde okuyabilirsiniz. Yurt dışı üniversite okumak isteyen birçok öğrenci için üniversite seçimi son derece önemli olmaktadır. Ancak, bu noktada, üniversite seçimi öncesinde üniversitenin yurt dışında tanınıp tanınmadığına dair YÖK'ten bilgi alınmalıdır. Bu noktada, istediğiniz takdirde tüm araştırmalarınızı siz de yapabilirsiniz. Kayıt aşamasında, yurt dışı eğitim danışmanlığı yapan güvenilir olması son derece önemlidir. Yurt dışı eğitim ciddi bir alandır. Hizmet alacağınız firmanın iyice araştırılıp hizmet almanız durumunda mağdur olmazsınız. İyi bir firmadan hizmet aldığınız takdirde işiniz daha garanti olacaktır” dedi.

"Her şeyden önce bölümünüze karar vermelisiniz"

Yurt dışında üniversite okumak istenildiği takdirde her şeyden önce bölüme karar verilmesi gerektiğini kaydeden Dalmış, “Bu seçimi yaparken bölümün mezuniyet sonrası hangi kariyer imkanlarını sunduğuna bakmalısınız. Bunun yanı sıra, üniversiteyle ilgili araştırma yapmalısınız. Üniversitenin ne kadar saygın olduğu, mezuniyetin ertesinde iş dünyasında ne kadar tanındığı, iş meslek olanaklarının nasıl olduğu gibi hususlarda fikir edinmelisiniz. Yurt dışı eğitim danışmanlığı sunan bir firmayı tercih etmeniz son derece önemli. Ancak, tercih edeceğiniz firma her şeyden önce güvenilir olmalıdır. Öğrencinin yurt dışında yaşadığı bir sorunda ona en kısa süre içerisinde yardım edebilmelidir. Bilhassa öğrencinin yaşadığı şehirde bir temsilcisinin olması yurt dışı eğitim danışmanlığı yapan firmayı güvenilir yapan unsurlar arasındadır. Yurt dışı eğitim danışmanlığı noktasında firmamızı tercih ettiğiniz takdirde bu süreci sorunsuz olarak atlatacağınız noktasında herhangi bir şüpheniz olmamalı! Çünkü öğrencinin havalimanında karşılanmasından başlayarak, konaklama yerleştirilmesine kadar en önemli safhalarda yardımcı olmaktayız. Ailenin çocuğunu güvenilir bir firmaya emanet etmesi son derece önemlidir. Ailenin gözü arkada kalmayacak şekilde hizmet sunarak öğrencinin yurt dışında karşılaşması muhtemel tüm sorunları çözüyoruz. Rimena Yurtdışı Eğitim olarak, öğrencinin herhangi bir sorununda her zaman yanında oluyoruz. Yalnızca eğitim konusunda değil barınma, sosyal yaşam gibi hususlarda da yardımcı olmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.