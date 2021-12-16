Rızvanağa Caddesi Turgut Özal Bulvarı'na bağlandı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Yenişehir ilçesinde Rızvanağa Caddesi'ni Turgut Özal Bulvarı'na bağlayan hemzemin geçidin açılışını yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi'nde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak, sürücü ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla Rızvanağa Caddesi'ni Turgut Özal Bulvarı'na bağlayan hemzemin geçitte çalışmalarını tamamladı. Açılışa katılan Vali Karaloğlu, vatandaşların talebi üzerine Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Demir Yolları'nın ortak çalışma başlattığını söyledi. Mesafenin kısa olmasından dolayı viyadük yapımına uygun olmadığını anlatan Karaloğlu, Devlet Demir Yolları yaptıkları protokol ile caddenin açılması kontrollü bariyer sistemi yaptıklarını belirtti.

Karaloğlu, bariyer sistemlerinin Devlet Demiryolları tarafından yapıldığını kontrolünün ise Büyükşehir Belediyesi'nde olacağını aktardı. Diyarbakır'ın 20 yıl önce en prestijli bölgesinin Ofis olduğunu ifade eden Karaloğlu, “Şehrin yeni yerleşim alanların oluşmasıyla Ofis bölgesi maalesef biraz değerini kaybetti. Biz şimdi bölgeyi yeniden bir cazibe bölgesine dönüştürmek için küçük küçük dokunuşlar yapıyoruz. İşte bu Rızvanağa Caddesi'nde geçen sene yapmış olduğumuz cadde düzenlemesi, kaldırımlar, bu aydınlatmalar. Şimdi devamında da Gevran caddesinden sonraki kısmın da aydınlatmasını yapacağız. İşte sanat Sokağı'na yaptığımız dokunuşlar, kısmi küçük dokunuşlarla bölgenin hem yenilenmesini sağlamak istiyoruz hem de cazibesini tekrar artırmak istiyoruz. Eskiden sadece ofis alt geçidinden bu bölgeyi Bağlar'a ve Kayapınar'a bağlıyorduk. Şimdi ikinci bir arterimiz oldu. Rızvanağa Caddesi üzerinden Turgut Özal'a ve oradan da Kayapınar'a bu bölgeyi bağlamış olduk. Bundan sonra bu caddenin değeri ve kıymeti çok artacak” dedi.

Açılışa Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan ve daire başkanları katıldı.