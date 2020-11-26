Rosi tedavisiyle 5 yıllık çocuk hasreti son buldu

Diyarbakır'da yaşayan 30 yaşındaki Sezer Ekinci kendisinden kaynaklı 5 yıllık çocuk hasretini sona erdirmek için birçok klinikte farklı tedavi yöntemine başvurdu. Hepsinden olumsuz sonuç alan Ekinci, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Ekinci, burada uygulanan Rosi tedavisi ile mutlu haberi aldı.

Diyarbakır'da yaşayan 30 yaşındaki Sezer Ekinci, kendisinden kaynaklı 5 yıllık çocuk hasretini sona erdirmek için birçok klinikte farklı tedavi yöntemine başvurdu fakat sonuç alamadı. Ekinci, tavsiye üzerine Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde tanı konulan Ekinci'ye Rosi tedavisi uygulandı. Yapılan tedavinin ardından Ekinci'nin eşi hamile kaldı.

"Çocuk sahibi olmak isteyenler umutlarını yitirmesin"

Tedavi sürecini anlatan Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastanın azospermi tanısıyla kliniklerine başvurduğunu söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, "Kliniğimize gelen hasta daha önce birçok yere başvurmuş ve hasta TESE ameliyatı olmuş, hiçbir hücre bulunamamış. Hasta bize geldiğinde kendisine TESE uygulaması önermedik. Hastaya ön tedavi olarak fitoterapi dediğimiz sprem dedoks tedavisi uyguladık ve spermlerini güçlendirdik. Hastaya yaptığımız bu tedavi, tecrübe gerektiren bir uygulama. Biz hastamıza ayrıca akupunktur tedavisini de uyguladık. En sonunda hastamıza Rosi tekniği ile tedavi uyguladık. Bu tedavi yöntemi de son yıllarda ülkemizde de artık uygulanmaya başlandı. Yaptığımız bu tedavilerin sonunda hastamızın eşi şuanda gebe. Hasta inanamadı önce, daha sonra sevinçle karşıladılar. Hastamız çok umutsuz bir hastaydı ve eşi gebe kaldığı için bizlerde çok mutlu olduk. Doğru teşhis, doğru tedavi, doğru, hekim, doğru klinik gerçekten de başarının ana anahtarıdır. O yüzden çocuk sahibi olmak isteyenler umudunu yitirmesin" dedi.

“Çok mutluyum, eşimin gebe kaldığına inanamıyorum”

Çocuğunun olmaması nedeni ile sürekli stres ve sıkıntı içerisinde olduğunu kaydeden Sezer Ekinci, "Ben burada 6 ay tedavi gördüm. Tedavinin sonunda tahlilleri verdim, çıktım dışarıya ve o kadar umut vardı ki içimde ben yerimde duramıyordum. Tahliller çıktıktan sonra eşimin hamile olduğunu öğrendim ve şuanda nasıl bir duygu içerisindeyim sizlere anlatamam. Eşimin gebe olmasına bile inanamıyorum. Çok mutluyum Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e ve ekibine çok çok teşekkür ederim" diye konuştu.