Ruh sağlığının önemi yarışmasında dereceye giren öğrencilere bisiklet hediyesi

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ruh sağlığının önemi konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlendi. 42 eserin katılım sağladığı yarışmada 19 eser dereceye girdi. Dereceye giren 19 öğrenciye bisiklet hediye edildi. İl Sağlık Müdürlüğü binasında düzenlenen ödül törenine İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanefi Özkan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Zülfü Barış Şahin, okul müdürleri, öğretmenler, dereceye giren öğrenciler ve velileri katıldı.

Burada konuşan Dr. Cihan Tekin, sağlığın bedensel, ruhsal, sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlandığını söyledi. Dr. Tekin, "Ruh sağlığına gereken önemi vermek amacı ile her yıl 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Bizlerde toplumda farkındalığı arttırmak amacıyla ilimizde birçok etkinlik gerçekleştirdik. Bunlardan birisi de ilimizde eğitim-öğretimini sürdüren öğrencilerimize yönelik ruh sağlığının önemi konulu resim, şiir ve kompozisyon dallarında bir yarışma düzenlemek oldu. Yarışmaya 42 eser katılım sağlarken 19 eser dereceye girerek ödül almaya hak kazandı. Bu vesile ile Bakanlığımızın Fiziksel Aktiviteyi Teşvik Projesi kapsamında ilimize göndermiş olduğu bisikletlerle öğrencilerimizi ödüllendirmiş oluyoruz. Tüm öğrencilerimize, onları teşvik eden öğretmenlerimize teşekkür ediyor, katılımlarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere bisikletleri dağıtıldı.