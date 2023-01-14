Rusya'da yoğun bakımda olan Türk gencin ailesi yetkililerden yardım istedi

Rusya'nın başkent Moskova'da kaldığı binanın 13'üncü katından düşen tıp öğrencisi Türk vatandaşı Yusuf Altunışık'ın dedesi ve babası, çocuklarının Türk hekimlerin eline bırakılmasını istedi. Aile, Rusya'da hem maddi hem de manevi olarak perişan durumda olduklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Rusya'da okuyan tıp fakültesi öğrencisi Yusuf Altınışık, 21 Aralık 2022 tarihinde Moskova'da kaldığı binanın 13'üncü katından düşerek ağır yaralandı. Yusuf'un ailesi çocuklarını Türkiye'ye getirmek için yardım talebinde bulundu. Rusya Halklarının Dostluğu Üniversitesi, tıp fakültesi öğrencisi Yusuf Altunışık, tedavi gördüğü hastanede yoğun bakımda kalırken, yeterli protein ihtiyacı alınmaması, sağlıkta yetersiz kalınması üzerine çocuklarının durumunu öğrenmek için babası Salih ve annesi Sedef Altunışık, Rusya'ya gitti. Yaklaşık bir aydır Moskova'da hastanede bekleyen aile, çocuklarını Türkiye getirmek için yardım talebinde bulundu.

Baba Altınışık, “Hem maddi hem de manevi Rusya'da perişanız. 21 Aralık günü olay oldu, 22 Aralık'tan beri buradayız. Dil bilmiyoruz, yol bilmiyoruz, gün geçtikçe enfeksiyon kapıyor” dedi. Dede Ömer Önen, “Torunum Rusya'da tıp fakültesinde okuyordu, 13. kattan karın üstüne düşüyor, boynu, kafası, beli sağlam fakat ayaklarının üzerine düşerek bacakları ve kalçası kırılıyor, komaya giriyor. Anne ve babası orada ne yiyip ne içiyorlar bilmiyoruz” çağrısında bulundu.