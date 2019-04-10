İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Sağanak yağış Silvan'ı vurdu, vatandaşlar iş yerlerinde mahsur kaldı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış su birikintisine neden oldu.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış su birikintisine neden oldu. Vatandaşlar iş yerlerinde mahsur kaldı.


Silvan'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış kentte hayatı felç etti. Kısa sürede sele neden olan yağışlar nedeni ile kentteki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İş yerleri alt tarafta bulunan vatandaşlar suda mahsur kaldı. Çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtararak iş yerlerindeki suları tahliye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.