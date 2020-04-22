Sağlık personellerine yiyecek ikramı

Diyarbakır'da bir lokanta işletmecisi, sağlık çalışanlarına yemek ikramında bulundu.

Diyarbakır'da lokanta işleten Özgür Altunkalem ile Lokman Kalçık, iş yerlerinde hazırladıkları yiyecekleri Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan sağlık personellerine dağıttı. Konu ile ilgili konuşan işletme sahipleri, sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını belirterek, “Sağlık çalışanlarının, mesai kavramı gözetmeksizin, cansiperane bir şekilde bizim hayatlarımızı kurtarmak için gayret gösteriyor. Bizler de esnaf arkadaşlarımızla beraber onlara böylesi zor bir süreçte jest yapıp, moral ve motivasyon sağlamak istedik. Önümüzdeki süreçte desteklerimiz devam edecek” dedi.