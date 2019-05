Sağlık Sen Diyarbakır Şubesi'nden Hemşireler Haftası kutlaması

Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, hemşirelerin tüm dünyada insanların saygı duyduğu, cefakar ve vefakar sağlık emekçileri olduğunu belirterek, "Sevgi, şefkat, hayati bir ciddiyet ve hassasiyetle mesleklerini icra eden hemşirelerimize yönelik sorunlu uygulamalara son verilerek, çalışma ortamları, sosyal hayatları, ekonomik ve özlük hakları konularındaki var olan problemler bir an önce giderilmelidir" dedi.

Her yıl 12 ile 18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Hemşireler Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Sağlık Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu hemşirelerin sorun ve taleplerine dikkat çekti. Ensarioğlu, "Sağlık dendiğinde akla gelen en önemli branşlardan olan hemşireler, ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada insanların büyük saygı duyduğu cefakar ve vefakar sağlık emekçileridir. Tarih boyunca bu bilinçle hastalara hizmet etmiş olan hemşireler, bugün de aynı görev bilinci ve sorumlulukla şifa arayanların yardımına koşmayı sürdürmektedirler. Hemşireler, her daim sağlık hizmetlerinin mihenk taşı olmuştur. Hemşire olmadan ne sağlık müesseseleri kurulabilir ne de o müesseseler hastalara hizmet sunabilir. Buna karşın hemşireler ülkemizde mesleki değeri yeterince alamadıkları gibi bu durumun doğal bir yansıması olarak mesleki yeterliliği de görememektedirler. Ayrıca hemşireler, sağlık hizmetlerinin sunumunda en fazla şiddete uğrayan unvanlar arasında ilk sıralarda yer almaktadırlar. Bunu kabul etmek, şiddet gibi en sefil insanlık suçunu mazur ve meşru görmek, böyle bir muameleyi şifa dağıtan sağlık emekçilerine yöneltmeye kalkmak kabul edilebilecek, görmezden gelinebilecek bir durum değildir. Bunun dışında hemşirelerimiz, fazla mesai, yoğun iş yükü ve uygunsuz çalışma koşulları altında çalışma mecburiyetinde bırakılmaktadırlar. Örneğin bir hastanede bazı hemşireler hiç nöbete bırakılmazken, başka bir hastanede görev yapan hemşire arkadaşlarımız, nöbet tutmaktan başlarını dahi kaldıramaktadırlar. Yine, siyasi iradenin gündeminde olan 3600 ek gösterge, tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde bir an önce düzenlenmeli, eş değer unvanlar arasında adil ve adaletli olmalıdır. Özellikle döner sermayedeki ücret adaletsizliği ortadan kaldırılmalı emeğin karşılığı olan ücret verilmelidir. İnsan yaşamını konu olan tüm kutsal meslekler gibi hemşirelik de yüksek moral ve motivasyona ihtiyaç duymaktadır. Sonuç olarak; sevgi, şefkat, hayati bir ciddiyet ve hassasiyetle mesleklerini icra eden hemşirelerimize yönelik sorunlu uygulamalara son verilerek; çalışma ortamları, sosyal hayatları, ekonomik ve özlük hakları konularındaki var olan problemler bir an önce giderilmelidir. Çalışanlarımızın iş yaşantısı ile aile yaşantısı uyumlu hale getirilmelidir. Sağlık-Sen, hemşirelerimizin yaşadığı sorunların çözüme kavuşması noktasında yürüttüğü sendikal mücadelesini aynı kararlılıkla sürdürecektir. Bu düşüncelerle tüm hemşirelerimizin Hemşireler Haftası'nı kutluyor gerek mesleki yaşamlarında gerekse sosyal yaşamlarında huzur ve mutluluklar diliyoruz” dedi.