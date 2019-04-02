Sağlık-Sen Şube Başkanı Ensarioğlu, doktorun darp edilmesini kınadı

Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, İzmir'in Bornova ilçesindeki Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi'nde doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile onu korumak isteyen bir arkadaşının darp edildiği saldırıyı kınadı.

Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, İzmir'in Bornova ilçesindeki Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi'nde doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile onu korumak isteyen bir arkadaşının darp edildiği saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Ensarioğlu, sağlık hizmetlerinin kamu adına sunulan bir hizmet olduğunu, sağlık çalışanlarının da kamu hizmeti sunduğunu söyledi. Ensarioğlu, sağlıkta şiddetin aynı zamanda kamu hizmetine karşı yapılmış bir saldırı olduğunu dile getirerek, bunun önüne geçilmemesinin önemli bir sorun olduğunu kaydetti. Ensarioğlu, "Sağlıkta memnuniyetin yüzde 80'lere ulaştığı bir noktada, her zorluğa rağmen görevini en iyi şekilde ifa eden sağlık çalışanına şiddet kesinlikle kabul edilemez. Sağlık-Sen olarak uzun yıllardır mücadelesini verdiğimiz sağlıkta şiddete sıfır tolerans mücadelesinin, kamuoyu ve kamu otoritesi tarafından desteklenmesi elzemdir. Sağlıkta yaşanan şiddete yol açan temel nedenler ortadan kaldırılmadan, koruyucu, önleyici çözümler bulunmadan, sorunla başa çıkabilmiş ülkelerdeki birikime bakılmadan, şiddet sonrası güvenlik temelli ya da kınamacı yaklaşımlarla yetinerek bu sorun çözülemez. Çözüm için kamuoyu ve kamu otoritesi bir araya gelmelidir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda sorunun temeline inilmeli, gerekli adımlar atılmalı, aktif yaklaşımlar sergilenerek gerekli tedbirler bir an önce alınmalıdır. Sağlık çalışanlarının yetkili sendikası Sağlık-Sen olarak Bakanlığımıza ve diğer ilgili birimlere sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik paylaştığımız önerilerin dikkate alınması gerektiğini bir kez daha, ısrarla yineliyoruz. Hukuki düzenlemelerin, geliştirilerek uygulanmasını talep ediyoruz. Halkımızın şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının yanında olma ve şiddet uygulayanları toplumdan tecrit etme noktasında duyarlılığa çağırıyoruz" dedi.

Nurhak Ensarioğlu, sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyı, üyeleri ve tüm sağlık çalışanları adına kınayıp telin ettiklerini sözlerine ekledi.