Sağlık-Sen'den evlat nöbetindeki ailelere destek ziyaret

Diyarbakır'da HDP il binası önünde 151 gündür oturma eyleminde olan aileleri ziyaret eden Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Semih Durmuş, ailelerin bu kararlı duruşlarının her zaman arkalarında olduklarını belirterek, evlat nöbetinde olan ailelere yılın anneleri plaketini taktim etti.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu ve sendika üyeleriyle birlikte HDP Diyarbakır il binası önünde 151 gündür evlat nöbetinde olan aileleri ziyaret etti. Ziyarette ailelerle tek tek görüşen ve sorunlarını dinleyen Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, ailelerin bu kararlı duruşlarının her zaman arkalarında olduklarını söyledi.

Ailelerden Celil Begdaş, ziyaret sırasında Durmuş'a “HDP'lilerin gelip yanımıza PKK terör örgütü olduğunu söylesinler bizler buradan gideriz, ya da çocuklarımızı almadan buradan gitmeyiz” dedi.

Ailelerde Süleyman Aydın ise eylemlerinde kararlı oldukları belirterek, “HDP'lilerin Kürtleri temsil ettiklerini iddia ediyorlar. Bizlerde Kürdüz fakat burada bizleri görmemezlikten geliyorlar. Bizler eylemimizde kararlıyız çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Halkın demokrasi partisi halktan çocuklarını çalan bir parti olmaz”

Yapılan görüşmenin ardından Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş açıklamada bulundu. Durmuş, "Sesimizin ulaştığı herkes bunu bilsin ki burada bulunan annelerin tek dertleri yavrularının kaçırılması ve kendilerinden çalınmasıdır. Adını demokratik halk partisi koymuş olan bir parti, halkın demokrasi partisi halktan çocuklarını çalan bir parti olmaz ve kesinlikle bu milleti temsil etmiyor. Bu annelerin feryadına ses verilmeli, kulak verilmelidir ve anneler yavrularına kavuşturulmalıdır. Hiçbir ideoloji, hiçbir sistem annesini yavrusundan kopartacak bir sitem olamaz. Biz bu istemi lanetliyoruz ve bütün dünya bunu duysun istiyoruz. Annelerimiz çocukları çocuklarına kavuşuncaya kadar sonuna kadar yanlarındayız” diye konuştu.

“İnşallah bu mücadele amacına ulaşacaktır”

Yapılan konuşmanın ardından annelere yılın anneleri ödülünü takdim eden Durmuş, “Biz bu ödülü sendikamızın kurucu Genel Başkanı merhum Mehmet Akif İnan'ın hatırına veriyoruz. O büyük dava insanıydı Türkiye'de gerçekten çalışanların ve insan haklarının savunucu olmuştur. Büyük liderimizin hatırına jüri özel ödülünü taktim ediyorum. İnşallah bu mücadele amacına ulaşacaktır ve anneler çocuklarına kavuşacaklardır” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Durmuş ve beraberindekiler daha sonra bölgeden ayrıldı.