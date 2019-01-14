Sağlık-Sen'den Kaymakam Nazlı Demir'e ziyaret

Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu ve Kadın Komisyonu üyeleri Kaymakam Nazlı Demir'i makamında ziyaret etti.

Yaklaşık 4 ay önce Çermik'e atanan ve Diyarbakır'ın ilk kadın Kaymakamı olan Nazlı Demir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak için geldiklerini belirten Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu ve kadın komisyonu üyelerini Kaymakam Nazlı Demir makamında kabul ederek, bir süre sohbet etti.

Kaymakam Nazlı Demir, Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu ve kadın komisyon üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek doğunun batıya göre kadın erkek eşitliğinde daha ileride olduğunu belirterek, Çermik'in ve aynı zamanda Diyarbakır'ın ilk kadın Kaymakamı olması vesilesiyle inşallah hayırlı hizmetlere vesile oluruz dedi.

Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, Çermik'te olmaktan ve Kaymakam Nazlı Demir'i makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulunduklarını dile getirerek, “Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesi olarak iki ana hedefimiz var. Birincisi hasta memnuniyetini ön plana çıkarmak ikincisi sağlık personelinin sorunlarını gidererek özellikle sağlıkta şiddet konusunun önüne geçmek” diye konuştu.