Sağlıklarını tehdit eden baz istasyonundan kurtulmak istiyorlar

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan vatandaşlar bir GSM operatörü tarafından mahalleye baz istasyonu kurulmasına tepki gösterdi. Evlerinin hemen yanında bulunan baz istasyonunun kendileri ve çocuklarının sağlığına zarar verdiğini kaydeden mahalleliler, baz istasyonunun kaldırılmasını istedi.

Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi'nde bir plazanın çatısına kurulan baz istasyonu, mahalle sakinlerini tepkisine neden oldu. Baz istasyonuna izin veren plaza sahibine tepki gösteren mahalle sakinleri, baz istasyonunun yerleşim yerlerinden uzağa kurulması gerektiğini ve söz konusu baz istasyonunun kaldırılması için gereken her türlü mücadeleyi vereceklerini söyledi. Baz istasyonun sağlığı tehdit ettiğini kaydeden çevre site sakinleri, kaldırılması için yetkililerden yardım bekliyor.

“Baz istasyonun yeri burası değil”

Baz istasyonun en yakın olduğu site yöneticisi Harun Tuncer, baz istasyonun yeri burası olmadığını ve bir an önce kaldırılmasını istediklerini söyledi. Tuncer, “Bugün buraya toplanmamızın bir nedeni var, biz yandaki Bulutbey Yeşilköy Evleri Sitesin'de oturmaktayız, arkamızdaki plaza ile sitelerimiz ortak duvara sahip ve bu plazanın çatısına baz istasyonu kuruldu. Elektromanyetik ışıma yapan bir baz istasyonu burası, bizim sitemize olan mesafesi çok yakın. Biz baz istasyonu kurulmasın demiyoruz, elbetteki kurulur ama yaşam alanımıza çok yakın 20 metre mesafede olan insanlar var. Sitemizde 70 daire ve onlarca çocuklar var, bunların zararları kanıtlanmış bir şey, elektromanyetik dalgalar uzun süre maruz kalınca insan hücresini bozuyor. Kişinin bağışık sistemi zayıfladığında kanser hücresi olarak ortaya çıkıyor. Burası bizim yaşam alanımız, biz burada 24 saat çocuklarımızla yaşıyoruz. Biz 24 saat radyasyona maruz kaldığımızda, elbetteki hücre yapısını bozacak. Bu bölgede yaşam alanı var, baz istasyonun yeri burası değil, kaldırılmasını istiyoruz. Yetkililere sesleniyorum, gelip baksınlar görsünler ve incelesinler. Baz istasyonu takarken 'biz istemiyoruz' dedik, onlar da ‘yasalar çerçevesinde yapıyoruz' dediler. Belediye, valilik ve mahkemeye şikayetlerimiz olacak. Ben site yöneticisi olarak yakın zamanda bir toplantı yaptığımızda bütün site adına bunu konuşuyorum, herkesin ortak isteğiyle buradayım, burada bir mağduriyet var giderilmesini istiyoruz” dedi.

“Baz istasyonlarının şehir dışında kurulmasını istiyoruz”

Bir diğer sitenin yöneticisi Salih Aksoy ise baz istasyonlarının şehir dışında kurulmasını istediklerini dile getirdi. Aksoy, “Baz istasyonlarının şehir dışında kurulmasını istiyoruz, baz istasyonları insanlara, tabiata ve kuşlara zarar verdiğinin bilincindeyiz. Baz istasyonun bölgeden kaldırılması için gerekenin yapılması, halk olarak da tepkiliyiz bunun burada olmasını istemiyoruz. Hepimizin talebi budur” diye konuştu.