Şair Nurullah Genç, Diyarbakırlılarla buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayına özel hazırladığı kültür-sanat takvimi çerçevesinde Şair Nurullah Genç, Diyarbakırlılarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi, “Sezai Karakoç Kültür ve Sanat Sezonu” çerçevesinde Ramazan ayına özel hazırladığı Kültür ve Sanat Etkinlik Takvimi başladı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca “Diyarbakır'da Ramazan Bir Başka” mottosuyla hazırlanan takvimde Ramazan sohbetleri adı altında Şair Nurullah Genç söyleşi gerçekleştirdi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve eşi Meryem Çiftçi'nin de katıldığı söyleşiye Diyarbakırlılar yoğun ilgi gösterdi.

Söyleşide en sevilen şiirlerini seslendiren Genç'e, etkinliğin ardından Valisi Su tarafından Sur kapılarının temsili anahtarını hediye etti.

Etkinlik, katılımcıların kitaplarını imzalatması ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.