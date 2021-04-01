Sakarya Caddesi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı

AK Parti'li Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, restorasyon çalışmaları tamamlanan Sakarya Caddesi'nin esnafıyla bir araya gelerek bu bölgenin huzurlu bir alışveriş mekanı haline gelmesi için alınacak tedbir ve kararları masaya yatırdı.

Diyarbakır'ın günlük ticarette kalbi olarak kabul edilen Sakarya Caddesi'nde Bağlar Belediyesi ve esnafların talebi üzerine Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları tamamlandı, caddenin huzurlu ve güvenli bir ticaret alanı haline gelmesi için planlama çalışmalarına başlandı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, önce caddeyi ziyaret ederek tamamlanan restorasyonun son durumunu inceledi, ardından da makamında kabul ettiği esnaf temsilcileriyle bundan sonraki süreci ve alınacak kararları istişare etti. Esnaf temsilcileri, uzun yıllardır bunun mücadelesini verdiklerine işaret ederek hayata geçirilen projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Caddenin güvenliği için yönetmelik

Toplantıda bundan sonraki süreç için önemli kararlar alındı. Esnaf temsilcileri tarafından kurulan dernek, Bağlar Belediyesi ve emniyet ile koordineli çalışarak caddenin huzur ve güvenliğini sağlayacak. Yaklaşık 500 esnafın yer aldığı caddenin güvenliğini sağlamak üzere belediye ve esnaf derneği tarafından yönetmelik hazırlanacak. Çarşının huzurunu bozacak eylem ve davranışlar yasaklanarak kurallara uymayanlara ceza verilecek. Bunun için esnaflardan taahhütname alınacak. Esnaflar arasında mesafe çizgileri çizilerek Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun görülmesi halinde cadde trafiğe kapatılacak.

Caddenin huzuru ortak güvenlikle sağlanacak

Bayram ve önemli günlerde belediye tarafından önlemler alınarak kontroller gerçekleştirilecek, pandemi nedeniyle mesafe, temizlik ve maske gibi kurallar sıklıkla uygulanacak. Esnaf derneği tarafından özel güvenlik oluşturularak zabıta ve emniyet güçleriyle beraber caddenin huzuru sağlanacak. Cadde 5 bölgeye ayrılarak her bir bölgenin düzeni 47 kişiden oluşan dernek üyeleri tarafından sağlanacak. Belirlenen mesafenin dışına eşya bırakılmayacak, seyyar satıcılık yasaklanacak ve işportacılığa izin verilmeyecek.

“Gurur duyulan bir merkez haline getireceğiz”

Sakarya Caddesi'nin huzurlu ve güvenli bir alışveriş merkezi haline gelmesi için iki yıldır gayret ortaya koyduklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, uzun yılların hayali olan restorasyonun başarıyla tamamlandığını ve caddenin modern bir alt yapıya kavuştuğuna vurgu yaparak, “Bundan sonra hep beraber oluşturacağımız düzenle burayı kentimizin gurur duyacağı bir ticaret yuvası haline getireceğiz” dedi.