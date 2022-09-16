Saklama kabında uyuşturucu taşıdılar, uygulamada yakayı ele verdiler

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde saklama kabında uyuşturucu taşımak isteyen şüpheliler, uygulama noktasında yakayı ele verdi. Gözaltına alına iki şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan kontrol neticesinde saklama kabına koyulmuş 2 kilo 900 gram ağırlığında kubar esrar olarak tabir edilen narkotik madde ele geçirildi. Araçta bulunan şüphelilerden Y.Y. (31) ve F.C.(46) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen şüpheli Y.Y. (31) Adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.C.(46) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.