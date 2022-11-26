İhlas Haber Ajansı

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Salamı pantolonuna sakladı, yanındaki hırsızlar bile şaşırdı

Diyarbakır’da bir grup hırsız marketlere dadandı, salam ve mama çeşitlerini kaşla göz arasında çalıp kayıplara karıştı.

Diyarbakır'da bir grup hırsız marketlere dadandı, salam ve mama çeşitlerini kaşla göz arasında çalıp kayıplara karıştı.


Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Mahabaat Bulvarı üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Markete dadanan hırsız şebekesi esnafı bıktırdı. Grup halinde gelerek markete müşteri kılığında giren hırsızlar mama ve salam çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızların genç yaşta oldukları görülürken esnaf, durumu kayıtları izlerken fark edip güvenlik güçlerine şikayet etti. Olay yerine gelen ekipler, görüntüleri inceleme altına alırken şahısların yakalanması için çalışma başlattı.


Hırsızlık yapanlardan birinin salamı pantolonuna saklaması yanındaki diğer hırsızları bile şaşırttığı görüntülere yansıdı.

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