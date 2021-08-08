İhlas Haber Ajansı

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Saman yüklü kamyon alt geçide takıldı: Yola savrulan balyalar trafiği kilitledi

Diyarbakır’da saman yüklü kamyon, alt geçitten geçemedi.

Diyarbakır'da saman yüklü kamyon, alt geçitten geçemedi. Köprüye takılan saman dolu balyaların yola savrulması nedeniyle trafik akışında aksamalar meydana geldi.


Olay, sabah saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzeri Yenihal Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 57 KE 266 plakalı limitinden fazla yük yüklenen kamyon, 4 metrelik alt geçitten geçerken köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonda bulunan saman dolu balyalar yola savruldu. Yol trafiğe kapanırken güvenlik güçleri sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Fazla saman çuvalları başka araca aktarılırken, yol temizlenmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.


Güvenlik güçleri limitinden fazla yük taşıyan sürücüye cezai işlem uyguladı.

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