Saman yüklü kamyonda 176 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, bir şüpheli şahsın elinde bulundurduğu uyuşturucu maddeleri Gaziantep'e sevk etmek amacı ile araç kiraladığı bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, "Plaka bilgileri tespit edilen kamyon 18 Şubat 2019 Pazartesi günü Lice - Diyarbakır karayolunda durdurulmuş ve narkotik köpeklerinin tepki vermesi sonucu araç detaylı inceleme amacı ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na getirilmiştir. Yapılan adli arama faaliyeti neticesinde saman balyaları arasına gizlenmiş satışa hazır vaziyette 176 kilo 340 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca, ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.