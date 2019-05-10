Sanat etölyesinde üretilen ürünler kavşaklara yerleştirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sanat atölyesinde atık malzemelerden üretilen ‘Denge' ve ‘Çınar Yaprağı' heykelleri kentin iki ayrı noktasındaki kavşaklara yerleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, heykelleri yerinde inceleyerek, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı sanat atölyesinin atık malzemelerden ürettiği ürünler kenttin farklı noktalarında yerlerini almaya başladı. ‘Denge' ve ‘Çınar Yaprağı' adı verilen heykeller kentin iki ayrı noktasına dikildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, heykelleri yerinde inceleyerek, çalışmalarda emeği geçenleri kutlayıp teşekkür etti. Sanat atölyesinde görev yapan Heykeltıraş Mehmet Salih Coşkun'un Karacadağ'a özgü bazalt taşından yaptığı ‘Denge' heykeli Kamışlo Bulvarına dikildi. Coşkun'un atık metallerden oluşturduğu ‘Çınar Yaprağı' heykeli de Şanlıurfa Yolu Kantar Kavşağına konuldu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından sanat atölyesinde üretilen ürünlerin kentin muhtelif yerlerinde kullanmaya devam edeceği belirtildi.

Mızraklı Tema Park'ta incelemelerde bulundu

Başkan Mızraklı, Park ve Bahçeler Daire Başkanı ve ilgili birim amirleriyle birlikte Kayapınar ilçesinde bulunan Tema Park'ta inceleme yaptı. İlgili birim amirlerinden bilgi alan Mızraklı, parkta bulunan vatandaşlarla görüştü. Ayrıca park içerisinde bulunan kütüphane nedeniyle gelen gençlerle bir süre sohbet eden Mızraklı, parkta yapılabilecek çalışmalarla ilgili vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu. Mızraklı, daha sonra Bağlar ilçesi Sakarya Caddesi'ni ziyaret ederek, yürütülen yenileme çalışmalarının seyri hakkında bilgi aldı.