Sanatçı Dursun Ali Erzincanlı'dan HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyareti

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla oturma eylemi başlatan 45 aileye destek ziyaretleri devam ediyor. Ailelere destek vermek isteyen sanatçı ve şair Dursun Ali Erzincanlı HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan annelere destek ziyaretinde bulundu. Erzincanlı ailelerle tek tek görüştükten sonra annelerin isteği üzerine '40 Yaşındasın' şiirini seslendirdi.

Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Erzincanlı, annelerin yanına gelirken büyük bir heyecan içinde olduğunu söyledi. Erzincanlı, "Bugün annelerin yanına gelirken çok ciddi heyecan içindeydim, çünkü anne ile evlat arasındaki bağ o kadar güçlüdür ki, bir annenin evladını kaybetmesi, hele bu şekilde kaybetmesi ve bu çaresizliği açıkçası nasıl göz göze geleceğimi, nasıl yüz yüze geleceğimi çok düşünerek geldim buraya. Gelmeden önce de şunu düşünüyordum, bu annelerin bizim gelmemize ihtiyacı yoktur, bize ihtiyaçları yoktur, evlatlarına ihtiyaçları var, bu anneler bizi değil evlatlarını istiyorlar. Ben de bu mazlum annelerin yanında yer almak için buradayım, çünkü Allah mazlumlarla birliktedir. Ne kadar böyle çaresiz gibi görünseler de aslında çok büyük bir güce sahipler, bir damla gözyaşı azabı üzerine çeker. Ben Allah'tan, bu annelerin evlatlarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Buradaki bütün annelerin acıları aynı, kimi polis kimi asker kimi ise 10 yaşında gece karanlıktan korkacak bir yaşta, koparılıp götürdüler, zulümle abad olunmaz. Annelerin evlatlarını çalarak bir şey başarılmaz, bunu görecekler, ana ahı perişan eder onları. Allah devletimize güç kuvvet versin, milletimizi birlik ve beraberlik içerini de yaşatsın. Aynı bayrağın altında aynı değerlere inanan kardeşler olarak yaşamayı nasip etsin" dedi.