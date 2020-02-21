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Sanayi Mektebi Tasarım ve Eğitim Merkezi'nin eğitim programı oluşturuldu

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası heyeti İstanbul ve Ankara’da yaptığı görüşmeler ve sağladığı işbirlikleri ile Sanayi Mektebinin 2020 eğitim programını oluşturdu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası heyeti İstanbul ve Ankara'da yaptığı görüşmeler ve sağladığı işbirlikleri ile Sanayi Mektebinin 2020 eğitim programını oluşturdu.


DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, DTSO Bilim Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Korkmaz ve Genel Sekreter Yardımcısı Meryem Özdemir Ok, Okan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Koçak, Gastronomi Bölüm Başkanı İlkay Gök, Aday İlişkileri Müdürü Servet Gülsün Şirin ile bir araya geldi.


Okan Üniversitesi ile gastronomi alanında ortak çalışmalar yapılması sürekli eğitim merkezi ile Sanayi Mektebinde ortak sertifika programları düzenlenmesi ve Moda Tasarım Bölümü ile ortak çalışma yapılması kararlaştırıldı.

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