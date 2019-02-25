Sanayi Sitesi esnafından Dicle Elektrik'e teşekkür ziyareti

Diyarbakır'da bulunan 2. Sanayi Sitesi Başkanı Hasan Arslan ile Marangozlar Sanayi Sitesi Başkanı Selahattin Atatekin, gerçekleştirilen enerji yatırımı sayesinde esnaf olarak büyük bir rahata kavuştuklarını belirterek, Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürlüğüne teşekkür ziyaretinde bulundu.

Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz ağustos ayında yüzlerce esnafın da yararlandığı Sanayi Mahallesi'nde yeraltı alçak ve orta gerilim yeraltı elektrik tesisi yatırımı için çalışma başlattı. Toplam 4 milyon liraya mal olan ve yatırım ile mahalledeki kurulu güç yüzde 30 oranında artırıldı. 12 adet yeni beton köşk binası kurulan, 300 aydınlatma direği montajı yapılan 234 alçak gerilim sayaç otomasyon panosu montajı yapılan mahallede havai hatlar kaldırılırken 12 kilometre orta ve 55 kilometre alçak gerilim yeraltı kablosu döşendi.

Başkanlardan teşekkür ziyareti

Yıl sonunda tamamlanan yatırım sayesinde daha önce zaman zaman enerji sıkıntısı çeken mahalle halkı gibi 1. ve 2. Sanayi Sitesi esnafı da ciddi biçimde rahatladı. Bunun üzerine 2. Sanayi Sitesi Başkanı Hasan Arslan ile Marangozlar Sanayi Sitesi Başkanı Selahattin Atatekin, temsil ettikleri site esnafı adına Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka'ya teşekkür ziyaretinde bulundu. İl Müdürü Yaka da elektrik enerjisi bakımından artık hiçbir esnafın sıkıntı yaşamadığını belirten Arslan ve Atatekin'e gösterdikleri nezaketten dolayı teşekkür etti.