Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'den Başkan Beyoğlu'na Ziyaret

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Diyarbakır'ın Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından karşılandı. Beyazgül, ziyaretin nezaket amaçlı olduğunu bildirerek yapacağı çalışmalarda Başkan Beyoğlu'na başarılar diledi. Beyazgül'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ise komşu ve kardeş şehirler olan Diyarbakır ve Şanlıurfa arasındaki hizmet işbirliğini artırmak istediklerini söyledi.