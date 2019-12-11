İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'den Başkan Beyoğlu'na Ziyaret

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Diyarbakır’ın Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Diyarbakır'ın Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu makamında ziyaret etti.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından karşılandı. Beyazgül, ziyaretin nezaket amaçlı olduğunu bildirerek yapacağı çalışmalarda Başkan Beyoğlu'na başarılar diledi. Beyazgül'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ise komşu ve kardeş şehirler olan Diyarbakır ve Şanlıurfa arasındaki hizmet işbirliğini artırmak istediklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.