Şanlıurfa-Elazığ yollarını birbirine bağlayan bulvarda çalışmalar sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, trafik akışını rahatlatmak ve ulaşım sürelerini kısaltmak amacıyla yeni bulvar ile yollar açmaya devam ediyor.

Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Şanlıurfa-Elazığ yollarını kesintisiz bir şekilde birbirine bağlayacak olan 9,2 kilometre uzunluğunda, 50 metre genişliğindeki yeni bulvarda kazı dolgu ve sıcak asfalt serme çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, bulvarın TOKİ Sosyal Konutlar ile Diyarbakır Şehir Stadyumu arasında bulunan 1,5 kilometre uzunluğundaki bölümünde altyapı çalışmaları kapsamında kazı-dolgu işlemlerini hızlandırırken alt yapısı tamamlanan bölümlere ise sıcak asfalt seriyor.

Çalışmalar tamamlandığında Şanlıurfa-Elazığ yolu birbirine bağlanarak vatandaşların, daha konforlu ve güvenli şekilde seyahat etmeleri sağlanacak.