Şanlıurfa Yolu yonca kavşakta düzenleme çalışmaları başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Yolu, Halid Bin Velid Bulvarı ve Sultan Sasa Caddesi'nin kesişim noktası olan Yonca Kavşakta çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesi, kentin aynası konumunda olan kent girişlerinin güzel bir görünüme kavuşması için çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Şanlıurfa Yolu, Halid Bin Velid Bulvarı ve Sultan Sasa Caddesi'nin kesişim noktası olan yonca kavşağı renkli bir görünüme kavuşturmak için çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları gerçekleştiriyor.

Toplam 98 bin metrekare alandan oluşan kavşakta, 48 bin metrekare alan yeşil alan olarak ayrıldı. Çevre düzenlemesi çerçevesinde 128 metre taş duvarın örüleceği alanda peyzaj çalışmaları çerçevesinde 18 farklı türde 1825 ağaç dikimi gerçekleştirilecek. 154 bin 338 çalının dikileceği ve mevsimlik çiçeklerle süslenecek alanda sulama sisteminde kullanılmak için sondaj çalışması yapılarak su kaynağı elde edildi.

Otomatik sulama sisteminin kurulacağı kavşakta ayrıca 350 ton su kapasitesi olan bir depo da yapılacak.