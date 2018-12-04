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Şanlıurfa'dan Başkan Atilla'ya ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’yi makamında ağırladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'yi makamında ağırladı.


Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı ziyaret etti. Görüşmede, Başkan Atilla ve Başkan Çiftçi belediyelerin çalışmalarına ilişkin istişarede bulundu.

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