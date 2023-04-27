İhlas Haber Ajansı

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Şap nedeniyle geçici olarak kapanan Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası yeniden açılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Canlı Hayvan Borsası, şap olarak bilinen SAT-2 serotipi hastalığı riskinin geçmesinin ardından yeniden açılıyor.


Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı karar ile Canlı Hayvan Borsası'nı şap olarak bilinen SAT-2 serotipi hastalığına karşı geçici olarak kapatmıştı.


Hastalığın kontrol altına alınması dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, 28 Nisan Cuma itibariyle canlı hayvan borsasının yeniden açılmasını kararlaştırdığı belirtildi.

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