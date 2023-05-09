Sarılar Köprüsü 16 mahalleyi birleştirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Sur ilçesi Sarılar Mahallesinde yaptığı köprü ile 16 mahallenin yolu birleşti.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Sarılar mahallesinde, Dicle nehri üzerinde 108 metre uzunluğunda 10 metre genişliğindeki köprünün yapım çalışmalarını tamamladı. Köprü, Sur, Bismil, Çınar ilçelerini birbirine bağlayan aks konumunda olan ve özellikle kamyon, tır gibi büyük araçların geçişi için önemli bir güzergâh konumunda bulunuyor.

“Büyük bir hizmettir”

Sarılar Mahallesi muhtarı Mehmet Nur Sarı, 25 yıldır kendi imkanları ile inşa ettikleri köprüyü kullandıklarını söyledi. Acil bir hastaları olduğunda bile yol uzunluğundan dolayı hastaneye ulaştırmada geciktiklerini aktaran Sarı, şöyle konuştu:

“3 ilçeyi ve 16 mahalleyi birbirine bağlayan büyük bir hizmettir. Diyarbakır'a gitmek için 30 kilometre gidiş 30 kilometre geliş yolumuz uzuyordu. Nehirde sular yükselince eski köprüyü kullanırken çok sıkıntı çekiyorduk ama şimdi hiç kimse sıkıntı çekmiyor. Vatandaşlar çok mutlu oldu. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim.”