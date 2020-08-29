Savcı Kiraz'ın katilini savunanlara tepkiler sürüyor

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li ve PKK'lı teröristlerin savunulmasına sert tepki gösterdi.

Cezaevinde sözde ölüm orucuna başlayan ve hastanede hayatını kaybeden DHKP/C silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 13 yıl altı ay hapis cezasına çarptırılan Ebru Timtik'in resmini baronun önüne asan İstanbul barosunu lanetlediğini belirten Sözen, İstanbul Barosunun bu tutumu ile terör örgütü üyesi teröriste destek verdiğini alenen beyan ettiğini kaydetti. Sözen, "Terörist resmini baroya asan İstanbul barosunun terör örgütleriyle arasındaki bağ tescillenmiştir. Görevi makamı ne olursa olsun terör örgütlerine destek veren her kim varsa bizim nazarımızda teröristtir. Teröristin resmini baroya asan İstanbul barosu Şehit Savcımız Selim Kiraz başta olmak üzere bütün şehitlerimizin aziz hatıralarına saygısızlık etmiştir. Bu tutum ve davranışta bulunanların eline şehitlerimizin kanı bulaşmıştır. İstanbul barosu içinde vatan millet bayrak ve şehitlik hassasiyeti olan ve şehitlerimize saygısı olan avukatlar derhal bu terör yuvasından istifa etmelidirler. Baronun bu terörist destekçiliği ve terör seviciliği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın barolar kanununda değişiklik yapmakla çok doğru bir karar verdiğini tekrar göstermiştir. İstanbul barosu kendisine bağlı olan avukatların hakkını değil, teröristlerin hakkını savunmaktadır.

Devletimiz, hükümetimiz gece gündüz sınır içinde ve sınır ötesinde teröristlerle mücadele ederken, teröristlerin İstanbul'un merkezinde baro çatısı altında kümelenmesi asla kabul edilemez. Devletimiz teröriste sahip çıkan terör ruhlu bu zihniyete karşı derhal gerekeni yapmalıdır. Bizler pazartesi günü ilgili mercilere istanbul barosu hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.