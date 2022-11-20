Savunma Sanayii Başkanı Demir: “Devletimiz teröristlerle mücadele ederken sadece kuklalarıyla değil, kuklacılarının da kim olduğuyla harekatlarını sürdürecek”

Dr. İsmail Demir, Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını belirterek evlat nöbetini bin 175'inci gününde sürdüren aileleri ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Dr. İsmail Demir, eşi Nuray Demir ve kızı Elifnur Demir ile birlikte Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Demir, aileler tarafından HDP il binası önünde karşılandı. İl binası önündeki çadıra geçen Demir, nöbetteki ailelerin hikayesini dinledi. Ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulunan Demir, ailelerin evlat nöbetindeki kararlılığını tebrik etmek için ziyaret ettiklerini söyledi. Evlat nöbetindeki ailelerin aynı zamanda yüzlerce yüreği yanan anne ve babanın da sesi olduğunu ifade eden Demir, “Evlat hasretiyle yanan anne ve babalar ile beraberiz. Onların hallerini sormak, gururlu, yürekli ve cesaretli duruşlarını tebrik etmek için buradayız. Biz günlerdir süren bu eylemde fedakarlık gösteren anne ve babalara teşekkür ediyoruz. Onlar sadece kendilerinin değil, yüzlerce yüreği yanan başka anne ve babanın da sesi oluyorlar. Devletimizin gayretiyle buradaki anne ve babaların sesleri ve dualarıyla bir kısım ailelerimiz evlatlarına kavuştu. Ailesine kavuşamayan evlatların da bir an önce ailelerine kavuşmalarını temenni ediyoruz” dedi.

“Tabii ki devletimiz teröristlerle mücadele ederken sadece kuklalarıyla değil, kuklacılarının kim olduğuyla da devletimiz kesin bilgiler dahilinde kendi harekatlarını yapacak ve yapmaya devam edecektir” diyen Demir, “Bütün amacımı ve gayretimiz anne ve babaların yürek acısının biran önce durmasıdır. Bunu sağlamak için de devletimiz her türlü imkanı seferber etmiş durumdadır. Terörün geçmişiyle bugününü kıyasladığımızda ne kadar belinin kırıldığı ve ne kadar şiddetli mücadele verildiği çok açık nettir. Bu toprakları kanlarıyla sulamış, beraber şehit olmuş yıllardır bu topraklarda yaşamış insanların arasına fitne ve fesat sokmak isteyenlere karşı da yürekli ve cesur duruşunu gösteren anne ve babalara teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.