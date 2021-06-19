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Schneider Solar system Güneydoğu Bölge Bayii Diyarbakır'da açıldı

Diyarbakır’da hizmete yeni giren Schneider Solar System Güneydoğu Bölge Bayiliğinin açılışı yapıldı.

Diyarbakır'da hizmete yeni giren Schneider Solar System Güneydoğu Bölge Bayiliğinin açılışı yapıldı.


Kayapınar ilçesinde bulunan Schneider Solar System Güneydoğu Bölge Bayiliğinin açılışına, Diyarbakır Ak Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Bağlar ilçe Belediye Bsşkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya, kanaat önderlerinden Tayyip Elçi ve çok sayıda STK Başkanlarının yer aldığı açılış dualar eşliğinde yapıldı .


Açılış sonrası katılımcılara Schneider Solar Systeminin tanıtımı yapılırken, iş adamı Feyzullah Akyüz, Dr.Esranur Atiç ve eşi Doç .Dr .Ramazan Atiç katılımcılara açılış sonrası davete iştirak ettiklerinden dolayı teşekkür etti.

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